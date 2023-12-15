Samanyolu Haber /Gündem / Kutlu Adalı cinayeti: Üç kişi hakkında tutuklama emri /15 Aralık 2023 20:10

Kutlu Adalı cinayeti: Üç kişi hakkında tutuklama emri

Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın 1996’da öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında üç kişi hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

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Yeni Düzen gazetesinin haberine göre Polis Genel Müdürlüğü, cinayet soruşturması kapsamında üç kişi hakkında tutuklama emri çıkarttı. Ama bunu ‘kamuoyundan sakladı.’
CTP Milletvekili Sami Özuslu, tutuklama emri çıkarılan isimlerin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Atilla Peker ve eski MİT’ci Mehmet Korkut Eken olduğunu açıkladı.


Gazeteci Kutlu Adalı
Ne olmuştu?
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasından sonra Youtube hesabından video yayınlayarak iktidarı hedef almaya başlamıştı. Peker, 23 Mayıs’ta yayınladığı 7’nci videosunda 1996’da dönemin içişleri bakanı Mehmet Ağar ve özel harekatçı Korkut Eken’in talebi üzerine çözüm ve barış yanlısı Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmesi için kardeşi Atilla Peker’i görevlendirdiğini söylemişti.

Atilla Peker aynı gün Muğla’nın Fethiye ilçesinde ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlamasıyla gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Atilla Peker, Fethiye başsavcılığına ‘Kutlu Adalı’nın öldürülmesi hakkında’ başlıklı iki sayfalık bir dilekçe sunmuş, Eken’le birlikte Adalı’yı öldürmek üzere Kıbrıs’a gittiklerini, Eken’in kendisine silah kullanmayı öğrettiğini, Adalı’nın evinin çevresinde keşif yaptıklarını, Eken’in başka bir görüşmelerinde de Adalı’nın öldürülmesini kastederek, “Atilla biz Kıbrıs işini hallettik biliyor musun” dediğini anlatmıştı.

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