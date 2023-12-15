Londra’dan Rus Novikombank'a yaptırım kararı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





İngiltere hükümeti, Rostec devlet şirketinin ve Rus endüstrisinin destek bankası olan Novikombank'a yaptırım kararı aldı. Daha önce ABD, AB, Avustralya ve Yeni Zelanda bu finans kuruluşuna yönelik kısıtlamalar getirmişti.







İngiliz hükümetinin uyguladığı yaptırımlar, Novikombank'ın ülkedeki varlıklarının bloke edilmesi anlamına geliyor.





Birleşik Krallık yetkilileri ayrıca daha önce yaptırım uygulanan Rus bankalarına yönelik kısıtlamaları da genişletti. Özellikle Rosselkhozbank, Alfa Bank, VTB, Gazprombank, RRDB, Otkritie Bank, Promsvyazbank, Uralsib, MTS Bank, Tinkoff Bank ve Rusya Federasyonu'ndaki diğer finans kurumlarıyla "muhabir ilişkileri ve ödeme işlemlerine" yasak getirildi.





Bir gün önce, Britanya Mali Yaptırımlar Ofisi (OFSI), Rus finans sisteminin yüzde 90'ından fazlasının Birleşik Krallık kısıtlamaları altında olduğunu bildirdi. Toplamda, İngiliz yetkililer bugüne kadar 22,7 milyar sterlin (28,9 milyar dolar) değerindeki Rus varlıklarını dondurdu.