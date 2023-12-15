Cumhuriyet Halk Partisi'de (CHP) dün gerçekleşen Parti Meclisi (PM) toplantısında 226 seçim çevresindeki adayın belirlenmesi ile yerel seçim hazırlıklarına hız verildi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da Mansur Yavaş'ı yeniden aday gösteren CHP, Bursa'da 2019 yılında Millet İttifakı'nın adayı olan ancak seçimi 47 bin oyla seçimi kaybeden Mustafa Bozbey'i de yeniden yarışa dahil etme kararı aldı. Yaklaşık 10 bin oyla kaybedilen Balıkesir'de de eski vekil Ahmet Akın aday olarak belirlendi.

İzmir, Aydın, Eskişehir, Adana, Mersin gibi büyükşehirlerde ise adaylar önümüzdeki haftalarda açıklanacak.

Büyükşehirlerde ilçe adayları henüz belirlenmedi. Önümüzdeki hafta yapılacak PM toplantısında 200'ü aşkın yerde adayların ilan edilmesi bekleniyor.

İstanbul ve Ankara'da ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesine yönelik çalışmalar başkanlarla birlikte yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın ilçe adaylarınının belirlenmesindeki ağırlıklarının yüksek olacağı belirtiliyor. Bu illerde İYİ Parti'nin de yerel seçimlerde aday çıkaracak olması nedeniyle özellikle belediye meclis üyelikleri için bu partide siyaset yapmış isimlere yer verilmesi bekleniyor.

Bursa ve Balıkesir'de ise büyükşehir belediye başkan adayları ile genel merkez, ilçe belediyelerinin adaylarını birlikte belirleyecek.

Henüz karar verilmeyen diğer illerde yapılacak eğilim yoklamaları, kamuoyu anketleri ve milletvekillerinin hazırladıkları raporlara göre belirlenecek muhtemel adaylar PM'ye sunulacak.





Tanju Özcan geri döndü

Öte yandan dün akşamki PM toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeniden aday yapıldı. Özcan, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri nedeniyle partiden ihraç edilmiş, ancak Özgür Özel'in genel başkan olması sonrasında PM'nin "100. Yıl Affı" olarak adlandırılan kararıyla yeniden CHP'ye dönmüştü. CHP'nin oylarının düşük olduğu beş kentte de adaylar açıklandı.





Bayburt'ta Kubilay Erel, Nevşehir'de Mehmet Bilgin, Karaman'da Recep Sarpçelik, Gümüşhane'de Bedri Ağaç, Elazığ'da Coşkun Çağlar Duran il belediye başkan adayı olarak belirlendi. Bu illerden Nevşehir ve Elazığ'da 2019'da İYİ Parti adayı desteklenmişti.





Bu iller dışında 216 ilçe ve belde de adaylar belirlendi.





Ön seçim nerelerde olacak?

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısında ayrıca 23 seçim çevresinde örgüt denetiminde ön seçim yapılması kararı, 58 seçim çevresinde de örgüt denetiminde ön seçim yapma yetkisi verilmesi kararı alındığını söyledi. DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre bu ön seçim, yani eğilim yoklaması yapılacak ilçeler arasında Ardahan-Damal, Artvin-Şavşat, Bolu-Kıbrıscık, Giresun-Bulancak, Kastamonu-Abana yer alıyor. Ayrıca Sinop ve Tunceli il merkezlerinde de eğilim yoklaması yapılması planlanıyor.





Örgütlere ön seçim yetkisi verilen 58 yer arasında da Adıyaman, Afyon, Ağrı, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Çorum, Burdur, Düzce, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Karaman gibi illerin, ilçe ve beldeleri bulunduğu öğrenildi.





İzmir ve Aydın ne zaman açıklanacak?

Hem CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yeniden aday olacağı duyurulmuştu. Ancak Parti Meclisi'nden bu yönde bir karar çıkmadı.





DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre PM toplantısı öncesi Özgür Özel, Çerçioğlu ile bir görüşme yaptı ve adaylığının bu PM'ye sunulmayacağı bilgisini paylaştı. Ancak Çerçioğlu'nun adaylığı ile ilgili bir problem bulunmadığı, önümüzdeki hafta adaylığının ilan edileceği belirtiliyor.





İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ilgili olarak da anket çalışmaları sürüyor. Bu ilde aday çokluğu nedeniyle sürecin uzun sürdüğü kaydedildi. Soyer ile ilgili olarak ilde tepkilerin olduğu, bu tepkilerin çerçevesinin de iyi anlaşılması için çalışmaların titiz yapıldığı kaydedildi.





Eskişehir, Adana, Mersin gibi illerde de mevcut başkanlarla ilgili bir problem bulunmadığı ancak bu illerin de daha sonra açıklanmasının tercih edildiği kaydedildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği ise netleşmedi. Bu il için de parti yönetimine gelecek anketler, milletvekili raporları bekleniyor.





Kürt oylarının etkin olduğu Adana ve Mersin'de aday belirlenirken AKP-MHP bloğu ile DEM Parti'nin kararlarının da görülmek istendiği yorumu yapılıyor.





DEM Parti"nin kararı bekleniyor

CHP Genel Başkanı Özel, hafta içerisinde DEM Parti'yi ziyaret ederek olası iş birliği süreçlerini görüşmüştü.





DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre görüşmede somut örnekler üzerinden büyükşehir, il veya ilçelerde iş birliği ele alınmadı. Ancak partilerin kendi iç değerlendirmeleri sonrası bir masa kurulması ve burada bu konuların değerlendirilmesi konusunda parti yönetimlerince uzlaşı sağlandı.







Bu nedenle DEM Parti'nin PM toplantısı beklenecek. Ancak DEM Parti içerisinde CHP ile iş birliğine karşı olan isimler de bulunuyor. Karar verilip iş birliği görüşmelerinin başlaması durumunda CHP, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek isteyecek. DEM Parti'nin CHP'den İstanbul'da mı yoksa Adana veya Mersin'in ilçelerinde mi destek isteyeceğine dair ise netlik bulunmuyor. DEM Parti, bu konu başlıklarını da Parti Meclisi'nde ele alacak.