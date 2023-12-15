Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da ölmek bile pahalı: Mezar yeri 70 bin liraya dayandı /15 Aralık 2023 18:22

İstanbul'da ölmek bile pahalı: Mezar yeri 70 bin liraya dayandı

Yapılan yeni zamların ardından İstanbul’da mezar yeri fiyatları 70 bin liraya kadar dayandı.

SHABER3.COM

İstanbul’da mezar yeri fiyatları uçtu. Mezarlık fiyatlarına ortalama yüzde 58 zam yapıldı. Zamların ardından boş bir mezarın fiyatı 70 bin liraya kadar dayandı.

Sözcü’nün haberine göre galvanizli tabut bin 20 TL’den bin 570 TL’ye, aylık cenaze aracı kiralama ücreti 9 bin 75 TL’den 13 bin 990 TL7ye, kabir nakli ücreti 2 bin 420 TL’den 3 bin 730 TL’ye çıkarıldı.

Gömü ücretleri, mezarlık gruplarına göre ayrı ayrı belirlendi.

CENAZE YANI 22 BİN 630 TL
Karacaahmet, Çengelköy, Zincirlikuyu ve Aşiyan’ın aralarında bulunduğu 1. grup mezarlıklarda yer bedeli 7 bin 260 TL’den 11 bin 190 TL’ye çıktı. Cenaze yanındaki boş yer bedeli 22 bin 630 TL’den 34 bin 890 TL’ye, boş mezar yeri bedeli 45 bin 260 TL’den 69 bin 770 TL’ye yükseldi.

Edirnekapı Şehitliği, Emirgan, Feriköy mezarlıklarının aralarında bulunduğu 2.grup mezarlıklarda bin 320 TL yer bedeli, 2 bin 30 TL oldu. Cenazenin yanındaki boş mezar yeri bedeli 9 bin 75 TL’den 13 bin 990 TL’ye, boş mezar yeri bedeli 18 bin 150 TL’den 27 bin 980 TL’ye yükseltildi.
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