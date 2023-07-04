Samanyolu Haber /Dünya / Macron’dan sosyal medya çıkışı: İşler çığırından çıktığında keseriz /04 Temmuz 2023 23:07

Macron’dan sosyal medya çıkışı: İşler çığırından çıktığında keseriz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmaları gerektiğini belirterek, "İşler çığırından çıktığında, (sosyal medya ağlarına) erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız." dedi.

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Fransız basınındaki habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Nael M. isimli sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan gösterilerden bölgeleri etkilenen belediye başkanlarıyla Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre Macron, burada yaptığı açıklamada, “Sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmalıyız. İşler çığırından çıktığında, (sosyal medya ağlarına) erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız.” diye konuştu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Ulusal Meclis’te yaptığı konuşmada, gösterilerde gözaltına alınan 4 bin kişiden yüzde 10’dan daha azının yabancı olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ise, eylemler kapsamında gözaltına alınanlardan 350 kişinin tutuklandığını açıkladı.

FRANSA’DAKİ KRİZ

Fransız polisi 27 Haziran’da Nanterre’de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M’yi öldürmüştü.

Nael’in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
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