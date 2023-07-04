Samanyolu Haber /Dünya / 'Türkiye ile deniz sınırı anlaşmazlıklarını çözmek için görüşmeye hazırız' /04 Temmuz 2023 23:51

'Türkiye ile deniz sınırı anlaşmazlıklarını çözmek için görüşmeye hazırız'

Yeni Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Yunan hükümetinin "süregelen ılımlı ortamdan yararlanmak" istediğini vurguladı.

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Euronews'te yer alan habere göre Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, iki ülkeyi defalarca çatışma noktasına getiren deniz sınırları sorununu çözmek üzere görüşmeleri başlatmaya hazır olduğunu belirtti.

Gerapetritis, açık denizde petrol ve doğal gaz arama hakkı da dahil olmak üzere, her bir ülkenin münhasır ekonomik haklara sahip olduğu alanların belirlenmesi konusunda bir anlaşmaya varmak amacıyla Yunan hükümetinin "süregelen ılımlı ortamdan yararlanmak" istediğini vurguladı.

Gerapetritis, Kıbrıslı mevkidaşı Konstantin Kombos ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Geriye kalan tek şey, Türkiye'nin de samimi bir şekilde yakınlaşma yolunu açmak isteyip istemediğini belirlemektir; ancak bu, Yunanistan'ın kırmızı çizgilerinden ya da ulusal önceliklerinden geri adım atacağı anlamına gelmez" dedi.

Yunanistan ile Türkiye arasında sınır anlaşmazlıkları açısından çözüm bekleyen üç temel sorun bulunuyor:

Sondaj hakkı

Türkiye, Yunanistan'ın kendi ekonomik bölgesi içinde yer aldığını savunduğu ve açık denizde petrol ve doğalgaz rezervleri aramaya başlamak istediği bölgelere itiraz ediyor.

Türkiye, ayrıca çok sayıda açık deniz doğal gaz yatağı keşfedildiği Kıbrıs'ın ekonomik bölgesinin büyük bir kısmında hak iddia ediyor.

Kıta sahanlığı

Türk-Yunan geriliminin merkezinde yer alan bir diğer önemli mesele de Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıyı şeridine yakın Yunan adalarının kıta sahanlığının kapsamı.

Türkiye, sınırlarındaki Yunan adalarının kıta sahanlığına sahip olduğunu kabul etmezken, Yunanistan bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunda ısrar ediyor.

Kıbrıs

Yunanistan, etnik olarak bölünmüş Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda Rumca ve Türkçe konuşan kesimlerden oluşan bir federasyon olarak yeniden birleşmesini sağlayacak bir anlaşmayı ulusal öncelik olarak kabul ediyor.

Kıbrıs, 1974 yılında Yunanistan'la birleşme yanlılarının darbesinin ardından Türkiye'nin barış harekatı ile bölündü. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, herhangi bir barış anlaşmasının öncelikle Kıbrıslı Türklerin ayrı egemenliğini tanıması gerektiğinde ısrar ediyor.

Yunan ve Türk yetkililer şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin ardından bir dizi üst düzey toplantı gerçekleştirmiş, yetkililer, gerginlik ve hatta savaş riskine neden olan anlaşmazlıkları rafa kaldırma konusunda uzlaşmıştı.
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