Macron DNA’sının çalınmasından korktuğu için bu masa seçilmiş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü Moskova’da Ukrayna krizini görüşmek için biraraya gelmişti.







Kremlin’deki görüşmede iki liderin karşılıklı oturduğu uzun masa ve Putin’in basın toplantısı bitiminde Macron’la tokalaşmadan ve onu beklemeden salondan ayrılması çokça konuşulmuştu. Uzmanlar, ortaya çıkan fotoğrafı Putin’in Macron’a karşı diplomatik bir mesajı olarak yorumlamıştı.





Görüşmedeki yaklaşık 4 metre uzunluğundaki uzun masa ve Putin’in tavrının sebebi ortaya çıktı. Fransız Cumhurbaşkanı, DNA’sının ele geçirilebileceği gerekçesiyle Rus doktorların Kovid-19 testi yapmasını reddetmiş.





Rusya ziyaretinde Macron’un yanında bulunan Fransız bir yetkili, Rus tarafının ülkeye varışta Emmanuel Macron için Rus doktorlar tarafından yapılacak bir Kovid-19 testi istediğini ancak Cumhurbaşkanı Macron’un bu talebi reddettiğini belirtti.







Macron’un sağlık ekibinden konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Rus tarafının Fransız tarafına iki seçenek sunduğunu aktardı. Fransız Cumhurbaşkanına Rus yetkililer tarafından bir Rus PCR testi yapılmasını gerektiğini aksi takdirde görüşmede Macron’a ‘çok sıkı sosyal mesafe’ kuralı uygulanacağı belirtildi.





Macron’un Rus doktorlar tarafından teste tabii tutulması durumunda ortaya çıkacak güvenlik kaygılarına işaret eden Fransız yetkili, “Bunun tokalaşmama ve o uzun masa anlamına geldiğini çok iyi biliyorduk. Ancak cumhurbaşkanının DNA’sını ele geçirmelerini kabul edemezdik.” ifadesini kullandı.







Diğer bir Fransız yetkili ise Cumhurbaşkanı Macron’un Rus PCR testi yapılmasını reddettiğini belirterek, Macron’a seyahat öncesi bir Fransız PCR testi yapıldığını ve Rusya’da da kendi doktoru tarafından antijen testi uygulandığını sözlerine ekledi. Yetkili, “Ruslar bize Putin’in sıkı bir sağlık atmosferinde tutulması gerektiğini söylediler” dedi.