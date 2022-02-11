Saygı Öztürk: Falyalı susturulmak için öldürüldü

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in uyuşturucu trafiğinin merkezinde olduğunu söylediği Halil Falyalı, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ve Mehmet Ağar ile ilişkisi olduğu belirtilen Falyalı’nın ortadan kaldırılmasıyla ilgili yeni bilgiler geliyor.







BİR EMNİYET MENSUBU İLE KONUŞTUM

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, “Falyalı, bu yüzden öldürüldü” başlıklı yazısında, 1990’lı yıllarda isimleri adam öldürme, kaçırma, vurma, haraç olaylarına katılan aynı aileye mensup 3 kişinin Falyalı cinayetiyle ilgili gözaltına alındığını, bu sayının artacağını söyledi. “Bir polis müdürüyle konuştum” diyen Öztürk, Söylemezler çetesini işaret etti.





SÖYLEMEZLER ÇETESİ Mİ?

Öztürk köşesinde emniyet mensubunun şu ifadelerini aktardı: “Bu suç örgütünün mensuplarından bazıları emniyetten, silahlı kuvvetlerden atılma. Ailenin hepsi de tahsilli. Aralarında doktor olanlar da var. En büyük özellikleri de sorguda konuşmamaları ya da olayı farklı yöne çekecek ifadeler vermeleridir. Yani yaptıklarını söylemezler. O yüzden bazı işler bunlara ihale edilir. Eğer, bu kişilerin eylemi yaptığı belirlenirse, bilin ki kimseyi ele vermezler.”





CİNAYET FALYALI’YI SUSTURULMAK İÇİN İŞLENDİ

Öztürk yazısını şöyle bitirdi: “Falyalı dün sırlarıyla birlikte Kumyalı köyünde toprağa verildi. Onun, konuşmadan, sorgulanmadan ölümü bazı kişileri rahatlatmıştır. Belki alacak-verecek anlaşmazlığı da vardır ama asıl onun susturulması için bu cinayetin işlendiği göz ardı edilmemeli.”