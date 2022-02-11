Samanyolu Haber /Gündem / Saygı Öztürk: Falyalı susturulmak için öldürüldü /11 Şubat 2022 17:50

Saygı Öztürk: Falyalı susturulmak için öldürüldü

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, KKTC’de öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı hakkında bir yazı kaleme aldı ve cinayetin Falyalı’nın ‘susturulması’ için işlendiğini söyledi. Emniyet kaynaklarına dayandırdığı yazısında 1990’lardaki cinayetlere de karışan Söylemezler Çetesi’ne işaret etti.

SHABER3.COM

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in uyuşturucu trafiğinin merkezinde olduğunu söylediği Halil Falyalı, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ve Mehmet Ağar ile ilişkisi olduğu belirtilen Falyalı’nın ortadan kaldırılmasıyla ilgili yeni bilgiler geliyor.

BİR EMNİYET MENSUBU İLE KONUŞTUM
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, “Falyalı, bu yüzden öldürüldü” başlıklı yazısında,  1990’lı yıllarda isimleri adam öldürme, kaçırma, vurma, haraç olaylarına katılan aynı aileye mensup 3 kişinin Falyalı cinayetiyle ilgili gözaltına alındığını, bu sayının artacağını söyledi. “Bir polis müdürüyle konuştum” diyen Öztürk, Söylemezler çetesini işaret etti.

SÖYLEMEZLER ÇETESİ Mİ?
Öztürk köşesinde emniyet mensubunun şu ifadelerini aktardı: “Bu suç örgütünün mensuplarından bazıları emniyetten, silahlı kuvvetlerden atılma. Ailenin hepsi de tahsilli. Aralarında doktor olanlar da var. En büyük özellikleri de sorguda konuşmamaları ya da olayı farklı yöne çekecek ifadeler vermeleridir. Yani yaptıklarını söylemezler. O yüzden bazı işler bunlara ihale edilir. Eğer, bu kişilerin eylemi yaptığı belirlenirse, bilin ki kimseyi ele vermezler.”

CİNAYET FALYALI’YI SUSTURULMAK İÇİN İŞLENDİ
Öztürk yazısını şöyle bitirdi: “Falyalı dün sırlarıyla birlikte Kumyalı köyünde toprağa verildi. Onun, konuşmadan, sorgulanmadan ölümü bazı kişileri rahatlatmıştır. Belki alacak-verecek anlaşmazlığı da vardır ama asıl onun susturulması için bu cinayetin işlendiği göz ardı edilmemeli.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saygı Öztürk: Falyalı susturulmak için öldürüldü Sonraki Haber >>

Sövmek İle Yüceltmek Arasında İslam Tarihi

Sövmek İle Yüceltmek Arasında İslam Tarihi

Bakmak ayrı , görmek ayrı

Bakmak ayrı , görmek ayrı

Cemal Enginyurt canlı yayında küfür etti!

Cemal Enginyurt canlı yayında küfür etti!

Meksika'da kuş sürüsü yere çakıldı

Meksika'da kuş sürüsü yere çakıldı

Diyanet, kripto para şu an caizdir diyemiyormuş!.. Erdoğan'dan emir mi bekliyor?

Diyanet, kripto para şu an caizdir diyemiyormuş!.. Erdoğan'dan emir mi bekliyor?

Keşke şoförü yerine arabasını milletvekili yapsaydı, en azından ..

Keşke şoförü yerine arabasını milletvekili yapsaydı, en azından ..

Elektrik faturalarının perde arkası

Elektrik faturalarının perde arkası

Kim bu polis?

Kim bu polis?

Bu kriz tarihe ‘Erdoğan krizi’ olarak geçecek

Bu kriz tarihe ‘Erdoğan krizi’ olarak geçecek

Yeliz’den güldüren savunma

Yeliz’den güldüren savunma
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:55:03