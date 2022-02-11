Çorum Cezaevinde rezalet: Kadın koğuşlarını erkek gardiyanlar aradı

Çorum Cezaevindeki insanlık dışı uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Kadın ziyaretçilere ped araması yaptıkları için daha önce gündeme gelen Çorum Cezaevinde bu kez da kadın koğuşlarını erkek gardiyanlar aradı.







“HİÇ Mİ YÜZÜNÜZ KIZARMIYOR?”

Uygulamanın rezalet olduğunu söyleyen HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Çorum Cezaevinde kadın koğuşlarını erkek memurlar arıyor. İç çamaşırlarının olduğu dolapları da karıştırıyorlar!!! Hiç mi utanmıyorsunuz, yüzünüz kızarmıyor?” dedi.





Cezaevi yönetiminin, daha önce mahpusların yere serdiği battaniyeleri de toplattığı için insanların hastalandığını dile getiren Gergerlioğlu, “Daha başka zulmünüz kaldı mı?” diye sordu.







