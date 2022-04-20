Macron'a o fotoğraf soruldu

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Fransa'da pazar günü yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde seçim kampanyası kapsamında yayınlanan fotoğrafıyla gündeme oturan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gömleğinin üst düğmelerinin açık olduğu görüntüye ilişkin konuştu. Fransa'da pazar günü yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde seçim kampanyası kapsamında yayınlanan fotoğrafıyla gündeme oturan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gömleğinin üst düğmelerinin açık olduğu görüntüye ilişkin konuştu.





'Bağrı açık' fotoğrafıyla ilgili France 5 kanalındaki bir programda sorulara yanıt veren Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bu kadar takılmayın. Olay, resmi fotoğrafçımın doğal hallerimi fotoğraflamasından ibaretti" dedi.





Ülkedeki seçim gündeminde 'göğüs kılı' tartışmalarına neden olan fotoğrafın çekildiği gün Marsilya'da havanın sıcak olduğunu söyleyen Macron, "Fotoğrafı onayladınız mı?" sorusuna ise "Evet fotoğraf serisini onayladım. Ama bu fotoğrafı biraz hızlı atlamış olabilirim" dedi.







