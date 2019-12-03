Macron'dan NATO mesajı: Açıklamalarımın arkasındayım

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıklamalarda bulunuyor.

Daha önce İngiltere merkezli Economist dergisine verdiği röportajda "Şu anda yaşadığımız NATO'nun beyin ölümüdür" diyen Macron, "Açıklamalarım tepki çekmiş olabilir ama bunların arkasındayım" dedi.

Trump ise yaptığı açıklamada, "Biz çok önemli bir oyuncuyuz ve biz olmadan NATO kesinlikle aynı şey olmayacaktır. ABD'nin sırtından geçiniyorlar" ifadelerini kullandı.

Liderlerin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





Macron: Açıklamalarım tepki çekmiş olabilir ama bunların arkasındayım. ABD onlarca yıldır çok fazla yatırım yapıyor. bu konuda aynı fikirdeyim. Daha güçlü bir NATO'dan yanayım.





- Türkiye konusuna gelecek olursak, bizimle birlikte savaşmış olan gruplara karşı savaşıyorlar. Bu gerçekten stratejik bir konu. Uzun vadeli barışı sağlamak için 'düşmanımız kimdir?' Bunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Terörle daha etkin mücadele edilmesi gerekiyor.





- NATO üyelerinin ortak bir 'terör' tanımı yok.





- ABD'nin daha fazla ödeme yaptığını görüyotuz ve bunu yavaş yavaş değiştiriyoruz. Biz olmadan NATO aynı şey olmayacaktır.





Trump: ABD'nin çok fazla, diğerlerinin çok az ödeme yaptığını söylemeniz önemliydi. Biz çok önemli bir oyuncuyuz ve biz olmadan NATO kesinlikle aynı şey olmayacaktır. ABD'nin sırtından geçiniyorlar.





Fransa ile ticaret anlaşmaları

Bu konuda görüştük ve çözüme ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Fransa'dan ürün alımı konusu üzerinde çalışıyoruz. Amerikan şirketleri var, teknoloji şirketleri var. Benim için farketmiyor çünkü bunlar Amerikan şirketleri. Biz Amerikan şirketlerine vergi ödetmek istiyoruz. Biz şaraba vergi ödetmek istiyoruz.





- Suriye'de yakalanan çok sayıda terörist var. Çoğu Avrupa'dan. Cumhurbaşkanıyla konuşamadım daha siz teröristleri geri istiyor musunuz?





- Burada bir numaralı önceliğimiz IŞİD'in sonunu getirmek.





- Hala o bölgede savaşçılarımız var. IŞİD'e karşı mücadelemizi tamamlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu teröristlerden kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum.





- Yine IŞİD'in başka bir bölümünü yok ettik. Biz petrolü kendi güvencemiz altına aldık o yüzden petrolü kullanamayacaklar. Şimdi bu katkıların nereden geldiğini liste halinde tutuyoruz. Çok varlıklı olan insanlar da var katkıda bulunanlardan.





- Türkiye ve Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var. Suriye'nin bir kısmından askerlerimiz çektik. Siz sınırınızda kimle istiyorsanız onlarla devriye gezebilirsiniz dedik. Askerlerin bazılarını petrol sahalarına konuşlandırdık, bazıları eve dönüyor.





S-400 yaptırımı olacak mı?

Bu konuda görüşüyoruz. Türkiye Patriot almak istemişti ama Obama yönetimi izin vermedi. Türkiye çok uzun zamandır Patriot füzezi almak istiyordu. Ama bunu Türkiye'ye satmıyorlardı. İşin başka bir boyutları da var. Bu konuları görüşeceğiz.





Rusya NATO'nun düşmanı mı?

Rusya, NATO'nun rakibi ya da düşmanı değil, iyi geçiniyoruz. Ancak yine de her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. Rus halkının da bunu görmek istediğini düşünüyoruz.