Madende göçük, 3 ölü

"Yeterli güvenlik önlemi alınmadı"





Tel Aviv merkezli ICL Group'un İspanya'daki iştiraki ICL Iberia tarafından işletilen madende hayatını kaybedenlerden birinin jeolog ve ikisinin Katalonya Politeknik Üniversitesi Manresa mühendislik okulunda yüksek lisans öğrencisi olduğu belirtildi.Maden çalışanı Carlos Arnaldo çöken bölümün sadece "birkaç gün önce" inşa edildiğini kaydetti.Katalonya'nın bölgesel iş başkanı Roger Torrent, madenin düzenli güvenlik denetimlerinden geçtiğini ve son incelemenin üç hafta önce yapıldığını söyledi.Olayda ölenlerin yakınlarına destek olunması için psikologların da bölgeye gönderildiği ifade edildi.Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Pere Aragones, kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi, yerel hükümetin içişleri ve çalışma bakanlarının bölgeye gittiği kaydedildi.Bölgesel hükümet olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.Diğer yandan İspanyol basınına bilgi veren sendika kaynakları, maden şirketini "yeterli güvenlik önlemlerini almamakla" suçladı.Aynı madende 1987'de meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 2013'te de 2 kişi yaşamını yitirmişti.Enerji Bakanlığı verilerine göre İspanya'nın madencilik sektöründe yaklaşık 20 bin kişi çalışıyor. Bu rakam son yirmi yılda yarı yarıya azaldı.İspanya'da 2016 ile 2021 arasında, her yıl ortalama dört maden işçisi hayatını kaybetti.