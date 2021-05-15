Samanyolu Haber /Gündem / Mafyayla işbirliğinden mahkum olan Ağar kendini böyle aklamıştı(!) /15 Mayıs 2021 11:17

Mafyayla işbirliğinden mahkum olan Ağar kendini böyle aklamıştı(!)

Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Bakanı Mehmet Ağar'ın nasıl 'aklandığını' aktararak "Mehmet AĞAR’a benim alnım açıktır diyebilme imkanı yaratılmış oldu. İşte bu süreç hiç konuşulmuyor" dedi.

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Kazan, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Abdullah Çatlı ve Yaşar Öz’e silah taşıma izni vermek ve yeşil pasaport sağlamak suçundan yargılanan Ağar’ın, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve cezaevine girdiğini hatırlattı.

Kazan'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle: 

"Videolarla başlayan tartışma üzerine bazı gerçekleri hatırlatmak istiyorum. Çünkü, 90’lardaki benzer örnekleri gençlerimiz bilmiyor. Ve şimdi AĞAR beni devlet / millet çok iyi biliyor, alnım açıktır diyor. Ve sahibinin ricasıyla Yalıkavak marina yöneticisi olduğunu söylüyor. Üstelik, kendileri bırakırsa oraya mafyanın çökeceğini belirtiyor. Sonra, SOYLU tepki gösterince sürçü lisan ettim, devlet her şeye hakimdir düzeltmesine sığınıyor. Dolayısıyla geçmişe bir bakmak gerekiyor.

96 yılının sonlarıydı, Mesut YILMAZ meclis araştırma komisyonuna inanılmaz 2 video sunacağını açıkladı. Frankfurt eyalet mahkemesinin 3 eroin kaçakçısıyla ilgili delilleri ortaya saçıldı. Böylece AĞAR’ın durumu tartışmaya açıldı. Dokunulmazlığı kaldırıldı. AYM de itirazını reddetti.

Ocak 1998’de 3 saat süren sorgusu yapıldı. Tabii, kayıp silahlar konusunun devlet sırrı olduğu, ancak Yüce Divan’da yargılanabileceği savunuldu, ama TBMM komisyonu Yüce Divan sevkini önledi.

Sonra ÇATLI ve ÖZ’e silah taşıma izni vermek ve yeşil pasaport sağlamak suçlamasıyla Ankara özel yetkili 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Yargıtay 9. Ceza Dairesi bu cezayı onayınca Aydın/Yenipazar cezaevinde infaz başladı. Denetimli serbestlikten yararlanarak 29.04.2013’te tahliye edildi. Yani verilen hüküm kesinleşti ve infaz edildi.

Ne var ki, 17-25 Aralık sürecinde Yargıtay dairelerinin görevleri değiştirilmiş, yeni atamalar yapılmıştı. Bu aşamada, Yargıtay C.Başsavcılığı, Y9CD (9. Ceza Dairesi) kararı için zamanaşımı dolduğu için bozma ve düşme kararı verilmesi gerektiğini söyleyerek Y16CD’ye (16. Ceza Dairesi) başvurdu

"Bu süreç hiç konuşulmuyor"

"Yargıtay 16. Ceza Dairesi de zamanaşımı dolduğu için yıllarca önce infazı tamamlanan mahkumiyet kararını bozarak düşme kararı verdi. Ve böylece Mehmet AĞAR’a benim alnım açıktır diyebilme imkanı yaratılmış oldu. İşte bu süreç hiç konuşulmuyor.

AYRICA, ben Adalet Bakanlığı yapmış olsam, artık avukatlık yapmayı bile doğru bulmam. Çünkü, adil yargılanma hakkı yönünden karşı tarafın kaygı duyacağını düşünürüm.

Nitekim, Adalet ve İçişleri Bakanlığı yapmış dostlarım var. Hiçbiri siyasal mücadele dışında marina ve benzeri işleri üstlenmediği gibi, avukatlık da yapmadı.

Dolayısıyla Mesut YILMAZ’ın sunduğu videolarda BAYBAŞİN,BUCAK,ÇATLI ve ÖZ gibi kişilerle bağlantısı tartışılan, mahkum olup infazı tamamlanan AĞAR’ın akıl almaz bir başvuruyla ve yıllar sonra bir çeşit aklanması, izlenen yolu ve yargımızın durumunu gösteriyor. Bilginize sunuyorum."
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