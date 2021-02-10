Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemede filtre kazası: 'Ben kedi değilim' /10 Şubat 2021 17:29

Mahkemede filtre kazası: 'Ben kedi değilim'

ABD'de corona virüsü nedeniyle online olarak görülen bir davanın duruşmasında gülümseten anlar yaşandı. Avukatlardan biri ekrana kedi filtresiyle gelince, durumu düzeltmek için uzun süre çabaladı.

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Corona virüsü salgını pek çok işi evden yaptırmayı gerektirirken zaman zaman yaşanan kazalar da uluslararası medyanın gündemine oturuyor.

Bunun son örneği ABD’nin Texas eyaletinde yaşandı. Eyaletin Brewster County bölgesinde yaşayan avukat Rod Ponton, davaya evindeki bilgisayardan uzaktan katıldı.

Ancak duruşmada söz alan Ponton’un ekranına bakanlar neye uğradığını şaşırdı. Zira ekranda yer alan görüntü bir kediye aitti. Bir filtre olduğu anlaşılan görüntü, Ponton konuştukça ağzını oynatıyor ve gözlerini kırpıyordu.

Hakim Roy B. Ferguson araya girerek, “Bay Ponton, sanırım ayarlardan bir filtreyi açtınız. Sizi duyabiliyorum ama bu bir filtre” derken, Ponton ise, “Beni duyabiliyor musunuz? Ben kedi değilim. Asistanım yanımda sorunu düzeltmeye çalışıyor. Onun bilgisayarından giriş yapmıştım” dedi.

Dava sırasında yaşanan bu anlar sosyal medyada da kısa sürede viral oldu.
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