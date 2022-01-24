Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeye çıkan tutuklu askeri öğrenci Furkan Deniz: Vicdan kırıntısı olsa bize yeter /24 Ocak 2022 18:32

Mahkemeye çıkan tutuklu askeri öğrenci Furkan Deniz: Vicdan kırıntısı olsa bize yeter

66 aydır Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan askeri öğrenci Furkan Deniz, bugün mahkemede yaptığı savunmasında “Herkes bizim masumiyetimize inanıp üzülürken biz 66 aydır tutsağız. Vicdan kırıntısı olsa bize yeter.” dedi

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TRT’nin Ulus’taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgaline ilişkin Yargıtay’ın haklarındaki hükümlerin bozulmasına karar verdiği, biri astsubay ve 37’si askeri öğrencinin yargılanmasına İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ne devam edildi.

Cumhurbaşkanı ve Milli Savunma Bakanlığı avukatlarının da hazır bulunduğu davada, savcı bazı öğrenciler için darbeye yardımdan ceza verilmesini isterken çoğu öğrenci için de tekrar müebbet hapis cezası talep etti.

“HAKİM BEY DARBE GÜNÜ BEN 19 YAŞINDAYDIM”
Kendi oğlu da müebbet hapis cezasına çarptırılan ve duruşmayı takip eden Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya’nın Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre mahkemede savunma yapan askeri öğrenci Furkan Deniz, “Hakim bey darbe gecesi ben 19, az önce konuşan devrem Fatih 18 yaşındaydı. Bizi buraya getiren jandarmalardan memurlardan tutun da herkes bizim masumiyetimize inanıp bize üzülürken biz 66 aydır tutsağız. Vicdan kırıntısı olsa bize yeter.” dedi.



Digitürk davasının karar duruşması 1-3 Mart 2022 tarihleri arasında görülecek.



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