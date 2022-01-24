Diyanet 'nas'ı değil Erdoğan'ı seçti: 'İstismara açık' diyerek yeni faiz sistemini cevaplamadı

Diyanet İşleri Başkanlığı AKP'nin devreye soktuğu tartışmalı kur korumalı mevduat sistemi hakkında merak edilen soruyu cevapsız bıraktı. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, resmi olarak Diyanet'e yeni sistemin helal olup olmadığı sormuştu. Diyanet 32 gün sonra cevap verdi. Ancak cevabında dini hassasiyetleri değil, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın menfaatlerini gözetti.





Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uygulama Genelgesi'nin ilgili maddelerini gerekçe gösterdi ve 'istismara açık olduğu' iddiasıyla soruyu cevapsız bıraktı.





Hüseyin Baş Diyanet'in kararını sosyal medya hesabından duyurdu;





"Basit bir soru sorduk “Kur korumalı mevduat sistemi helal mi haram mı ?” 32 gün sonra cevap geldi. İstihareye yatsalar 3 günde cevap verirlerdi. Cevaben soru istismara açık cevap veremeyiz demişler.

Bu ülkede birileri dini istismar ediyor olabilir ama o kesinlikle ben değilim." ifadelerini kullandı.









































