Samanyolu Haber /Dünya / Mali'de askeri darbe /25 Mayıs 2021 09:27

Mali'de askeri darbe

Mali’de Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak Kati askeri kampına götürüldü.

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Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), Mali’de askeri cuntaya, gözaltına aldıkları Ndaw ve Ouane’yi koşulsuz olarak derhal serbest bırakma çağrısı yaptı.

AB Liderler Zirvesi'nde ülkenin liderlerinin "kaçırılması" kınanarak derhal serbest bırakılmaları talep edildi. AB'nin Mali'deki geçiş sürecini engelleyen siyasi ve askeri yetkililere yaptırım uygulamaya hazır olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart, Mali'de yaşayan Türk vatandaşlarını zaruri durumlar dışında sokağa çıkmamaları ve temkinli davranmaları konusunda uyardı.

Mali'de 18 Haziran 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında emekli kurmay albay olan Bah N'Daw yemin ederek resmen göreve başladı.

Afrika Birliği Mali'deki darbe girişimini kınadı

Afrika Birliği (AfB) ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (CEDEAO) Mali’deki devam eden darbe girişimini kınadı.

CEDEAO'nun Twitter hesabından yayımlanan ortak bildiride, iki kuruluşun Mali’de devam eden darbe girişimini şiddetle kınadığı bildirildi.

Bildiride, gözaltına alınarak Kati askeri karargahına götürülen Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.


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