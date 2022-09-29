Malta’daki ‘yatırım karşılığı vatandaşlık’ uygulaması Avrupa Adalet Divanı’na taşındı

‘Yatırım karşılığı vatandaşlık’ uygulaması Avrupa'da tartışma konusu oldu.





Türkiye'de de uygulanan ve tepkileri de beraberinde getiren ‘yatırım karşılığı vatandaşlık’ uygulamasının Malta'daki şeklinin Avrupa Komisyonu yönetimince Avrupa Adalet Divanı’na taşındığı aktarıldı.





diken.com.tr'de yer alan habere göre Avrupa Komisyonu, Malta’nın ‘altın pasaport’ olarak bilinen ‘yatırım karşılığı vatandaşlık’ uygulamasını Avrupa Adalet Divanı’na taşıdı. Avrupa Komisyonu, Malta’nın ‘altın pasaport’ olarak bilinen ‘yatırım karşılığı vatandaşlık’ uygulamasını Avrupa Adalet Divanı’na taşıdı.

Komisyonun açıklamasında, 20 Ekim 2020’de Malta hakkında söz konusu uygulama nedeniyle Avrupa Birliği (AB) yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle ‘ihlal süreci’ başlatıldığı, 9 Haziran 2021’de Malta’ya ek bir resmi tebligat gönderildiği aktarıldı.Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra Rus ve Belaruslular için durdurulan uygulamanın diğer ülke vatandaşları için sürdüğünü vurgulayan Avrupa Komisyonu, 6 Nisan’da Malta’ya gerekçeli bir ihtar daha yapıldığını, yanıtın yetersiz bulunması üzerine konuyu AB’nin en yüksek mahkemesine taşıdığını duyurdu.AB üyesi ülkenin vatandaşlığını elde eden kişi, aynı zamanda AB vatandaşı sayılıyor. AB ülkelerinden birinin pasaportuna sahip kişiler, AB içinde serbest dolaşım, AB iç pazarına erişim ve Avrupa Parlamentosu ile ülkelerin seçimlerine katılma ve oy kullanma haklarını ediniyor.