MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme dair açıklamalarda bulunurken, AB ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılması çağrısında bulundu.







Bahçeli, HDP’ye kapatma davası için ise, AYM görevini hemen yapmalı dedi. Bahçeli ayrıca, Türkiye'nin NATO'ya mecbur olmadığını savundu.





Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





KURULTAY AÇIKLAMASI

MHP Kurultayını 17 Mart'ta yapacak. Kongre takvimimizi ele aldık.





Muradımız Türkiye ve Türk milletine hizmet etmektir.





Ülkemizde ve dünyada huzur istiyoruz. Pergelin sabit ayağını Ankara'ya koyuyor, hareketli ayağı ile de muhtelif zaman dilimlerinde ve 360 derecelik bir açı ile dünyayı tarıyor ve takip ediyoruz.





Tarihini tanımayan ve tarih şuurunu taşımayan milletler hafıza ve idraklerini daha kötüsü de istikbal iradelerini kaybetmeye mahkumdur.





MYK'da olağan kurultay ve seçim takvimlerimizi ele aldık.





GAZİLERİN MAĞDURİYETLERİNE İLİŞKİN

Çözümün adresi ise TBMM'dir. Şehit ve gazilerimize layık olabilmek için ne gerekiyorsa yapacağımızı tekraren ifade ediyor bütün gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.





TBMM gazi bir meclistir, aksini iddia eden Kılıçdaroğlu gafil ve art niyetlidir. Kılıçdaroğlu'nun hırsı aklının önüne geçti. Bu zat akıl tutulmasına hapsolmuşken makulden ve milli değerlerden uzaklaşmıştır.





CHP'YE YÜKLENDİ

Bugünkü CHP'de mandacılar köprü başını tutmuş, bölücüler baş tacı yapılmıştır.





Allah bu ülkeyi, bu milleti zillet ittifakından korumuştur. İttifakın bittiği ifade edilse de yeni bir masa hazırlığının alttan alta ilerletilmektedir.





Kimin hangi adayla seçime katılacağıyla ilgilenmiyoruz.





Sırça köşklerle işimiz olmaz, projelerle gücümüze güç katacağız.





'HDP KAPATILSIN' ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor? Eksik bırakılan ne vardır da AYM bu hukuki süreci ağırdan almaktadır? Biz adalet istiyoruz. Üstelik hemen istiyoruz. AYM'nin görevini derhal yapmasını bekliyoruz"





TANRIKULU HAKKINDA KONUŞTU

(CHP’li Tanrıkulu’na ilişkin) Türk Silahlı Kuvvetlerine saldıran bu aşağılık ve sözde milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır. PKK’ya sözcülük yapan bir suçluya hazineden maaş verilmesi günahtır, haramdır. Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir.