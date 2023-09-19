Türkiye, kurucu üyesi sayıldığı Avrupa Konseyi'nden ihraç mı edilecek?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Fransa’nın Strazburg şehrinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) karar ve hükümlerinin uygulanmasını denetlemek üzere toplanıyor. 19-21 Eylül tarihleri arasında toplantılarını gerçekleştirecek olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM’nin kararlarının uygulanma durumunu inceleyecek.







Her üç ayda bir yapılan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Moldova Cumhuriyeti, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Birleşik Krallık, Ukrayna ve Türkiye’yi de ilgilendirecek dosya ve konular ele alınacak.





Bakanlar Komitesi tarafından alınan kararlar 22 Eylül Cuma günü Avrupa Konseyi’nin kendi sitesinde yayınlanacak.





KAVALA VE DEMİRTAŞ AVRUPA KONSEYİ GÜNDEMİNDE

Gerçek Gündem'in haberine göre Türkiye için ‘iptal prosedürü’ başlatan Komite, iş insanı Osman Kavala ile HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında uygulanmayan AİHM kararlarını da görüşecek.





Geçen yıl, AİHM’in "derhal serbest bırakılması" kararı verdiği halde Kavala’nın hala tutuklu bulunması nedeniyle Türkiye aleyhinde "iptal prosedürü" başlatan Komite, yaz toplantısında ise hükümetten derhal adım atmasını istemişti.





TÜRKİYE KAVALA DAVASINDA YOLUN SONUNA MI GELDİ?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, iş insanı Osman Kavala'nın eylül ayının sonuna kadar serbest bırakılmaması halinde Türkiye için üyelikten ihraç da dahil olmak üzere bütün seçenekleri gözden geçireceğini duyurmuştu.





Komite, Selahattin Demirtaş için ise ihraç sürecinin başlatabileceği uyarısında bulunmuştu.





Bakanlar Komitesi, daha önce Kavala ile ilgili “ihlal süreci” başlatmış ve AİHM’den aldığı ihlal sürecinin devamıyla ilgili mütalaanın ardından iş insanın serbest bırakılması için Türkiye’ye uyarılarını yinelemeye devam etmişti. Ancak Türkiye bu uyarıları dikkate almayıp AİHM’nin kararlarını uygulamamaya devam ediyor.





DEMİRTAŞ İÇİN DE İHLAL SÜRECİ Mİ BAŞLAYACAK?

Bakanlar Komitesi, Demirtaş ile ilgili aldığı kararında ise daha önce iş insanı Osman Kavala’da olduğu gibi HDP eski Eş Genel Başkanı’nın davasında da Türkiye aleyhine “ihlal süreci” başlatılabileceği uyarısında bulunmuştu.