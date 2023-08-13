Manş Denizi’ni geçmeye çalışan göçmen teknesi alabora oldu









Calais yakınlarındaki Fransız kıyılarında 50’den fazla kişi de kurtarıldı. İstatistiklere göre, 2018’in başından bu yana Manş Denizi’nden geçiş yapanların sayısının 100 bini geçti.









Dunkirk yakınlarındaki Téteghem Belediye Başkanı Franck Dhersin, düzinelerce teknenin aynı anda karşıya geçmeye çalışması nedeniyle Cumartesi günü sabah saat 6 sularında geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldığını söyledi.





Fransız yetkililer, iki İngiliz gemisi ve birkaç Fransız gemisinin arama kurtarma operasyonuna katıldığını söyledi.









Birleşik Krallık hükümet sözcüsü şunları söyledi: “Bu ölümler yıkıcı ve düşüncelerimiz şu anda hayatını kaybedenlerin aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte” dedi ve ekledi:





“Bu olay ne yazık ki küçük teknelerle Manş Denizi’ni geçmenin ne kadar tehlikeli olduğunu ve insan kaçakçılarının iş modelini kırmamızın ve tekneleri durdurmamızın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlattı.”





Fransa ve Britanya arasındaki Manş Denizi dünyanın en işlek nakliye yollarından biri ve güçlü akıntılara sahip. Birleşik Krallığa ulaşmak isteyen göçmenler, Fransa kıyılarından küçük teknelere binerek tehlikeli bir yolculuğu göze alıyor. Göçmenler, iki ülke arasındaki en kısa mesafe olan Calais ve Dover arasında 46 kilometrelik mesafeyi küçük botlarla geçiyor.



