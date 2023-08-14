Samanyolu Haber /Gündem / Bangladeş'te dang humması: Bir günde rekor sayıda kişi hastaneye kaldırıldı /14 Ağustos 2023 01:28

Bangladeş'te dang humması: Bir günde rekor sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Bangladeş'te dang hummasından bir günde 3 bine yakın kişi hastaneye kaldırıldı, 11 kişinin ölümüyle birlikte bu yıl hastalıktan ölenlerin sayısı 398'e yükseldi

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Bangladeş'te son 24 saatte 11 kişi daha dang hummasından yaşamını yitirirken, ülkede bu hastalıktan ölenlerin sayısı 398'e yükseldi.

Bangladeş Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğü (DHGS) tarafından yapılan açıklamada, bu hastalıktan yalnızca bir günde 2 bin 905 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bunun "bir gün içinde hastaneye kaldırılanların sayısında rekor olduğu" ifade edilen açıklamada, son 24 saatte 11 kişinin daha dang hummasından yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bangladeş'te bu yıl dang hummasından 398 kişinin öldüğü kaydedildi.

Ülkede geçen yıl 281 kişi dang hummasından hayatını kaybetmişti.

Dang humması
Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran, eylül, aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.
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