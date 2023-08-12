Manş Denizi'nde göçmen teknesi battı: En az 6 kişi hayatını kaybetti

"Teknelerden birkaçı ciddi zorluklarla karşı karşıyaydı. Sangatte (kıyı kasabası) kurtarma ekipleri ne yazık ki cesetler buldu." dedi.





Euronews'te yer alan habere göre Fransa’dan İngiltere’ye gitmek üzere yola çıkan küçük göçmen teknesinin Manş Denizi'ni geçerken batması sonucu en az altı kişi can verdi.Ölen göçmenlerden birinin 25 ila 30 yaşları arasında Afgan vatandaşı olduğu açıklandı. Fransız Haber Ajansı (AFP), denize düştüğü belirlenen 5 ila 10 göçmenin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.Hastaneye kaldırılan 6 göçmenden birinin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor. Fransa iki gemi, bir uçak ve iki helikopter, İngiltere ise iki gemiyle arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.Boulogne savcılığı ise arama çalışmaları sırasında 55 göçmenin kurtarıldığını aktardı.Fransa’nın kuzeyindeki liman kenti Dunkerque Belediye Başkanı Franck Dhersin, sabahın erten saatlerinde çok sayıda göçmen botunun denize açıldığı ihbarının gelmesi üzerine geniş çaplı bir arama ve kurtarma operasyonu başlatıldığını belirterek,Fransa ve İngiltere arasındaki Manş Denizi, Avrupa’da kaçak göçmen trafiğinin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri.Bu yıl şu ana kadar 16 bin kaçak göçmenin, küçük teknelerle Fransa’dan Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye geçtiği tahmin ediliyor.İngiltere Başbakan Rishi Sunak, göreve geldiğinde kaçak göçle etkili tedbirler alma vaadinde bulunmuştu.Manş Denizi üzerinden kaçak göç trafiği Fransa ve İngiltere arasında en fazla baş ağrıtan konuların başında geliyor.Londra, Paris’i kaçak göçle mücadelede etkili önlemler almamakla suçluyor.İngiliz hükümetine göre, 2018 yılından bu yana Manş Denizi üzerinden ülkeye gelen kaçak göçmenlerin sayısı 100 bini aştı.