Rusya: Kırım üzerinde uçan Ukrayna’ya ait 20 İHA imha edildi

Euronews'te yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Kırım Yarımadası'na 20 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.



Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen bütün İHA’ların imha edildiğini açıklayan Savunma Bakanlığı, ölen ya da yaralanan olmadığını ve maddi hasarın meydana gelmediğini aktardı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu gece, Kiev rejiminin, Kırım Yarımadası topraklarındaki nesnelere 20 İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.” ifadesi kullanıldı.



Rus hava savunma sistemleriyle 14 İHA’nın vurulduğu aktarılan açıklamada, 6 İHA’nın da elektronik harp aracıyla düşürüldüğü ifade edildi.



Kırım, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti.