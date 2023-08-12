Samanyolu Haber /Dünya / Rusya: Kırım üzerinde uçan Ukrayna’ya ait 20 İHA imha edildi /12 Ağustos 2023 16:35

Rusya: Kırım üzerinde uçan Ukrayna’ya ait 20 İHA imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığ'ndan yapılan açıklamada "Bu gece, Kiev rejiminin, Kırım Yarımadası topraklarındaki nesnelere 20 İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi," ifadeleri yer aldı

SHABER3.COM

Euronews'te yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Kırım Yarımadası'na 20 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen bütün İHA’ların imha edildiğini açıklayan Savunma Bakanlığı, ölen ya da yaralanan olmadığını ve maddi hasarın meydana gelmediğini aktardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu gece, Kiev rejiminin, Kırım Yarımadası topraklarındaki nesnelere 20 İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.” ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sistemleriyle 14 İHA’nın vurulduğu aktarılan açıklamada, 6 İHA’nın da elektronik harp aracıyla düşürüldüğü ifade edildi.

Kırım, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya: Kırım üzerinde uçan Ukrayna’ya ait 20 İHA... Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:46:29