Samanyolu Haber /Dünya / Eyfel Kulesi, bomba ihbarının ardından tahliye edildi /12 Ağustos 2023 17:37

Eyfel Kulesi, bomba ihbarının ardından tahliye edildi

Eyfel Kulesi’nin işletmecisi şirket, bomba ihbarı üzerine turistik mekanın tamamen boşaltılmasının rutin bir uygulama olduğu bildirdi

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Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi Eyfel Kulesi, bomba ihbarının ardından tahliye edilerek, ziyaretçilere kapatıldı.

AFP, polis bomba imha ekiplerinin kulede arama yaptığını duyurdu.

Eyfel Kulesi’nin işletmecisi şirket, bomba ihbarı üzerine turistik mekanın tamamen boşaltılmasının rutin bir uygulama olduğu bildirdi.

Dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekanlarından birisi olan Eyfel Kulesi, her yıl 7 milyondan fazla ziyaretçi ağırlıyor.

Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki demirden kule, ilk kez kapılarını ziyaretçilere 1889 yılında açmıştı.

Paris’te organize edilen “Dünya Fuarı” için mimar Gustave Eiffel tarafından inşa edilen ve bu etkinlik bittikten 20 yıl sonra kaldırılması düşünülen çelikten kuleye ilk başta Fransızlar “Paris’i estetik açıdan çirkinleştirdiği” gerekçesiyle şiddetle karşı çıkmıştı.

Paris'in simgesi

Eyfel Kulesi, daha sonraki yıllarda Fransızlar tarafında benimsenmiş, ve yıkılması fikrinden tamamen vazgeçilirken, Paris’in adeta simgesi haline gelmişti.

Toplam 1665 tane basamağı bulunan ve ağırlığı 10 bin 100 ton olan kule, belirli aralıklarla 60 ton boya ile boyanıyor.

Resmi açılışından, 2017 yılına kadar kulenin ziyaretçilerin sayısı 300 milyonu geçmişti. Eyfel Kulesi, terör saldırılarına karşı Fransız komando birlikleri tarafından korunuyor.

Paris'i kana bulayan 2015 yılındaki son terör saldırılarının ardından Eyfel Kulesi, terör tehdidine karşı kurşun geçirmez camlarla çevrildi.
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