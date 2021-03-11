Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş da modaya uydu /11 Mart 2021 22:41

Mansur Yavaş da modaya uydu

Gençlere "Siz neredeyseniz ben de oradayım" mesajı gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın TikTok hesabı açtığı belirtildi.

SHABER3.COM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitch'ten sonra TikTok'a da katılırken, gençlere, "Siz neredeyseniz ben de oradayım, her zaman yanınızdayım" dedi.

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitch'e katılmasının ardından TikTok platformuna da giriş yaptı.

Yavaş ilk TikTok videosunda “Size hep yakın oldum. Siz neredeyseniz ben de oradayım dedim. Yine ve her zaman yanınızdayım. Madem büyük ailem burada, o zaman ben de buradayım. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoş buldum” ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın TikTok videos, kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.
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