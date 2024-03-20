Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'tan kadınlara müjde: Uygulamayı başlatıyoruz /20 Mart 2024 22:32

Mansur Yavaş'tan kadınlara müjde: Uygulamayı başlatıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal yardım alan ve 9-30 yaş aralığındaki kız çocukları ve kadınlara yönelik ücretsiz HPV aşısı uygulamasını başlatıyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir projeye daha imza atıyor. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, ücretsiz HPV Aşı Uygulaması Projesi’ni hayata geçiriyor. Projeden Ankara sınırları içinde ikamet eden ve sosyal yardım alan, 9-30 yaş grubu kız çocukları ve kadınlar yararlanabilecek. Uygulama 2024 Haziran ayında başlayacak.

"9-30 YAŞ ARALIĞINDA OLMAK YETERLİ"

Başkan Yavaş, uygulamanın başladığını X hesabından şu sözlerle duyurdu:

“İnsanı önceleyen belediyecilik anlayışımızla kız çocukları ve kadınlar için ücretsiz HPV aşısı uygulamamızı başlatıyoruz. Haziran ayında başlayacak olan aşı uygulamamızdan yararlanmak için belediyemizden sosyal yardım almak ve 9-30 yaş aralığında olmak yeterli.”
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