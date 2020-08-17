Market zincirinden konkordato kararı

Koronavirüs salgını da iflas haberlerini tetikledi. Türk Lirası, rekor değerlerde düşüş gösteriyor. Dolar ve Euro tarihi rekorlar kırdı. Bunun iflasları da artıracağı ifade ediliyor.







Dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırarken bir şirketten daha konkordato haberi geldi.





Denizli’nin en büyük marketler zincirinden birisi olan Pekdemir Çiftliği Büyük Mağazacılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konkordatoya gitmişti. Mahkeme, şirketin konkordato süresini altı ay uzattı.





Denizli Aktüel'in haberine göre Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi, kentin önemli market zincirlerinden birisi olan Pekdemir Çiftliği Büyük Mağazacılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi için önemli bir karar daha aldı.





Mahkeme şirketin konkordato süresini 6 ay daha uzattı. Mahkemenin daha önce atadığı geçici komiser heyetinin görev ve yetkilerinin aynen devamına karar verildi.





Firmaya daha önce 25 Aralık 2018 tarihinde 3 ay süreyle geçici konkordato hakkı ve 25 Mart 2019’dan başlamak üzere 2 ay daha konkordato uzatma hakkı tanınmıştı.