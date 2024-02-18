Marmara'da batan geminin bir mürettebatı daha cansız bulundu

Geminin batışıyla ilgili neler biliniyor?

Marmara Denizi'nde 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisinden 15 Şubat'ta 06.32'de acil durum sinyali alındı.

Mürettebatın Türk oldukları değerlendiriliyor

Daha önce Anadolu Ajansı’na (AA) açıklama yapan Demirtaş, geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini belirtmişti.

Bulunan cenazenin aşçı Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi.Gemide aşçı olan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek.Uçakla İstanbul’a oradan da Adana’ya gönderilecek olan cenaze Karataş ilçesi Adalı Köyü’nde toprağa verilecek.Üç yıldır gemilerde çalışan Kılınç'ın aşçılığın yanı sıra gemideki birçok işe de yardım ettiği belirtildi.DHA'nın haberine göre iki mürettabatın cansız bedenlerinin gemide olduğu tespit edilmişti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, geminin deniz yüzeyinin 51 metre altında tespit edildiğini açıkladı.Mudanya ve Karacabey ilçelerinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İzmit Körfezi’nde bulunan TCG ÇUBUKLU ile Erdek Deniz Üs Komutanlığında görevli mayın avlama gemisi TCG AYVALIK'ın bölgeye intikal ettiği bildirildi.69 metre uzunluğundaki gemiden alınan sinyal 07.12'de kesildi.Açıklamalara göre yetkililere, geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisi iletildi.Vali Demirtaş, geminin Marmara Adası Badalan Limanı'ndan 1250 ton mermer tozu yüküyle 14 Şubat saat 20.30'da ayrıldığını belirtti.Demirtaş, mürettebatın Türk vatandaşı olduklarının değerlendirildiğini de söyledi.Ticari geminin battığı değerlendirilen bölgede boş can salı da tespit edildi.Geminin sahibi Murat Altıntaş'ın kardeşi Muhsin Altıntaş, AA muhabirine, geminin neden battığıyla ilgili bilgisinin bulunmadığını, hava şartlarından olabileceğini söyledi.Altıntaş, ağabeyinin de gemide olduğunu belirterek, "Şu anda kimseye ulaşamıyoruz. Ağabeyimle beraber gemide 6 personel vardı" dedi.Aynı gemi daha önce karaya oturmuştu"Batuhan A" gemisi 2 Nisan 2021'de yük boşaltmak için Çanakkale'nin Biga ilçesinde Karabiga Belde Belediyesi’ne ait limana yaklaştığı sırada karaya oturmuştu.Gemi, kaptanın çağrısı üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek, 2 gün sonra bulunduğu bölgeden kurtarılmıştı.