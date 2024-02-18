Onbinlerce eşek, o ilaç için öldürülüyor

Çin'deki ilaca talep yüksek





Üç gün sonra bir arkadaşı arayıp hayvanların iskeletlerini bulduğunu söyledi.Steve, "Öldürülmüşlerdi, kesilmişlerdi, derileri alınmıştı" diye anlatıyor.Bu tür eşek hırsızlıkları Afrika'nın pek çok bölgesinde ve dünyada eşek nüfusunun yüksek olduğu yerlerde giderek yaygınlaşıyor.Steve ve eşekleri, küresel eşek derisi ticaretinden etkilenenler arasında.Eşek derisi ticaretinin kökeni, Kenya'daki o tarladan binlerce kilometre uzakta, Çin'e uzanıyor.Çin'de eşek derisindeki jelatin ile yapılan, Ejiao adlı geleneksel bir ilaca talep çok yüksek.Bu ilacın sağlığı geliştirici ve gençliği koruyucu özelliklere sahip olduğuna inanılıyor.Eşek derileri kaynatılarak jelatin elde ediliyor ve bu jelatin toz, hap veya sıvı haline getiriliyor veya yiyeceklere ekleniyor.Eşek derisi ticaretine karşı kampanya yürütenler, Steve gibi insanlar ve eşeklerinin, Ejiao'ya olan olağanüstü talebin kurbanı olduklarını söylüyor.2017'den bu yana kampanya yürüten Donkey Sanctuary (Eşek Barınağı) adlı kuruluş, yeni bir raporda dünyada her yıl en az 5,9 milyon eşeğin Ejiao yapımı için katledildiğini tahmin ediyor.BBC bu rakamları bağımsız olarak doğrulayamadı, ancak yardım kuruluşu talebin giderek arttığını söylüyor.Ejiao endüstrisi için tam olarak kaç eşeğin öldürüldüğünü anlamak pek kolay değil.