Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy, Münih Konferansı'nda uyardı: Ukrayna'nın silah açığı Putin'e yarıyor /18 Şubat 2024 13:24

Zelenskiy, Münih Konferansı'nda uyardı: Ukrayna'nın silah açığı Putin'e yarıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Münih Güvenlik Konferansında bir konuşma yaptı. Ukraynalı lider, ülkesinin Rusya'ya karşı savunmasında uzun menzilli silah açığına işaret etti.

SHABER3.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ülkesinin "yapay" olarak tanımladığı silah açığının Rusya'ya nefes aldırma riski taşıdığı konusunda uyardı. Zelenskiy'nin uyarısı, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusundaki Avdiivka kentinden çekilme kararından saatler sonra geldi.

Almanya'nın Münih kentinde her yıl düzenlenen ve üst düzey güvenlik ve dış politika yetkililerini bir araya getiren Güvenlik Konferansı'na katılan Zelenskiy burada yaptığı konuşmada Rusya'nın işgaline karşı verdiği savunmada ülkesinin mühimmat ve personel sıkıntısına dikkat çekti.

Zelenskiy, "Değerli dostlar, ne yazık ki Ukrayna'yı yapay silah açığı, özellikle de topçu ve uzun menzilli kabiliyet açığı içinde tutmak, Putin'in savaşın mevcut yoğunluğuna uyum sağlamasına olanak tanıyor." dedi.

Zelenskiy, "Sadece eksiğimiz olan silahları bekliyoruz. Elimizdeki silahımız askerlerimiz, insanımız" diyerek uzun menzilli silah eksikliğine işaret etti.

Rusya'yı geri çekilmeye zorlayabileceklerini kanıtladıklarının altını çizen Zelenskiy "Topraklarımızı geri alabiliriz ve Putin kaybedebilir ve bu zaten savaş alanında birden fazla kez gerçekleşti." diye konuştu.

"Avdiivka'da doğru kararı aldık"

Avdiivka'da duruma işaret ederek "Eylemlerimiz sadece gücümüzün yeterliliği ve menzilinin uzunluğu ile sınırlı." diyen Ukrayna lideri, askerlerin hayatını tehlikeye atmamak için birlikleri kentten geri çekme kararı aldıklarını belirtti.

Zelenskiy ekim ayından bu yana Avdiivka'ya "sahip oldukları tüm güçle" saldıran ve binlerce askerini kaybeden Rusya'nın kenti almasıyla çok az şey başardığını ileri sürdü ve "Rusya'nın başardığı şey bu. Bu onların ordusunun tükenmesidir." dedi.

Ukraynalı lider, Avdiivka'dan çekilme kararının "doğru karar" olduğunun altını çizdi.

"Kendinize Putin'in savaşı nasıl hala sürdürebildiğini sorun"

Rusya'nın savaş tehdinin Ukrayna'yı aştığını ve Avrupa'da süregelen savaş tehdidien kimsenin muaf olmadığını vurgulayan  Zelenskiyi güvenlik tehdinin yeniden bir gerçeklik olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Zelenskiy, Batılı liderlere seslenerek "Lütfen Ukrayna'ya savaşın ne zaman biteceğini sormayın. Kendinize Putin'in neden hala savaşı sürdürebildiğini sorun. Dünya Rusya'nın böyle olmasına daha ne daha kadar izin verecek?" diye sordu.

Zelenskiy, geçen ay İngiltere ile imzalanan anlaşmanın ardından cuma günü Almanya ve Fransa ile uzun vadeli ikili güvenlik anlaşmaları imzaladı.

Diğer yandan Ukrayna'nın ve Avrupalı müttefiklerinin gözü, ABD Senatosu'nun onayladığı ancak Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin direnişiyle karşı karşıya olan 60 milyar dolarlık yardım paketinde. Paketin büyük kısmı, Ukrayna'daki savaş için füze, mühimmat ve diğer askeri donanımın üretilmesi amacıyla ABD savunma kuruluşlarına gitmesini öngörüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zelenskiy, Münih Konferansı'nda uyardı: Ukrayna'nın... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:01:53