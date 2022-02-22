Samanyolu Haber /Gündem / Marmara'nın kabusu müsilaj yeniden görüldü /22 Şubat 2022 13:32

Marmara'nın kabusu müsilaj yeniden görüldü

Marmara Denizi’nin kabusu haline gelen musilaj İstanbul’da yeniden kendini gösterdi. Maltepe sahili açıklarında müsilaj tabakası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

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Geçen yıl ortaya çıkan ve Marmara Denizi’nin kabusu haline gelen müsilaj İstanbul’da yeniden görüldü.

Maltepe sahili açıklarında müsilaj tabakası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Geçen yıl yoğun bir şekilde Marmara Denizinin kaplayan müsilaj bu yıl Çanakkale Boğazı’ndan sonra İstanbul’da yeniden ortaya çıktı.

Balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj bu yıl İstanbul Maltepe açıklarında görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde müsilaj tabakasını nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi. İHA'nın haberine göre Maltepe’de deniz altından çekilen görüntülerde ise müsilaj yoğunluğuna rastlanmadı.

Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıktı. Marmara Denizinin müsilaj ile kaplanması ile bölgedeki balıkçılar olumsuz etkilenmişti.
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