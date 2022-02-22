Samanyolu Haber /Gündem / Kripto paralar 105 milyar dolar kaybetti /22 Şubat 2022 13:29

Kripto paralar 105 milyar dolar kaybetti

Putin’in Ukrayna’nın ayrılıkçı bölgelerini tanıması, kripto paralarda sert düşüşe neden oldu. Bitcoin yüzde 6, Ethereum ise yüzde 9 değer kaybetti. İlk 100’de yer alan Coinlerin tamamı düşerken, dijital paraların toplam piyasa değeri de 105 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 659 milyar dolara geriledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıdığını açıklaması ve Rus ordusuna ‘Ukrayna’ya girin’ emri verdiği iddia edildi. Artan tansiyonla yatırımcının risk iştahı kaçarken, bundan kripto paralar fazlasıyla olumsuz etkilendi. Bu sabah itibarıyla piyasa değeri bakımından ilk 100’de yer alan kripto paraların tamamı değer kaybı yaşadı.

BİTCOİN YENİDEN 37 BİN DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ
Bitcoin yüzde 6 değer kaybederek 37.000 doların altına düştü. Bitcoin sabah saatlerinde 36 bin 500 dolara kadar geriledi. Benzer şekilde Ethereum da günlük yüzde 8 düşerek 2 bin 520 dolara çekildi. Binance Coin’deki düşüş yüzde 9’u bulurken, Ripple yüzde 13.4, Cardano yüzde 14.2, Solana yüzde 11.9 değer kaybetti. Avalanche (AVAX) ise yüzde 14.4 geriledi.

105 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ
Putin’in açıklaması öncesi kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon 765 milyar dolar seviyesindeydi. Açıklamanın ardından ise 1 trilyon 659 milyar dolara geriledi. Yani çalan savaş davulları kripto para piyasasından 105 milyar dolar sildi.
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