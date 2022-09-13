MasterChef'in çok konuşulan isminin yeni işi bakın ne oldu

Acun Ilıcalı'nın başında olduğu TV8'in en çok izlenen yapımlarından olan MasterChef'in önceki sezonlarında yer alan ve yarışmadan diskalifiye edilen Murat Özdemir'in yeni işi haber konusu oldu.





Yarışmadan olaylı bir şekilde ayrılan ve sonrasında da hoş olmayan konularla gündeme gelmeye devam eden Murat Özdemir'in Bolu'da yeni bir iş kurduğu ifade edildi.



İŞTE YENİ İŞİ





uzun bir süreden bu yana sessizliğini koruyan Özdemir, kendisine yeni bir iş buldu.Şu sıralar Bolu'da lokma arabası işleten Özdemir, cenaze, düğün ve hayır organizasyonlarına giderek lokma dağıtımı gerçekleştiriyor.