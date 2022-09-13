Samanyolu Haber /Medya / Netflix Türkiye kullanıcılarına kötü haber /13 Eylül 2022 20:35

Netflix Türkiye kullanıcılarına kötü haber

Enflasyondaki artış farklı alanlardaki uygulamalara da zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda dijital yayın platformu Netflix'in üyelik ücretlerine de zam geldiği aktarıldı.

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Son dönemde Türkiye'de de oldukça popüler olan dijital yayın platformu Netflix'te abonelik ücretlerine zam yapılması kararı alındığı açıklandı.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Netflix abonelik sisteminde Temel, Standart ve Özel olmak üzere 3 farklı plan mevcut. 2021 yılında 26,99 TL olan Temel Plan, Nisan 2022 zammı ile birlikte 37,99 TL‘ye yükselmişti. Özel Plan ise geçtiğimiz zam döneminde 54,99 TL’den 77,99 TL’ye yükseldi. Bugün güncellenen üyelik ücretleri, geçtiğimiz yıla göre yüzde 70,39 arttı.

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Nisan 2022’de 37,99 TL olan Temel Plan, yeni zam ile birlikte 45,99 TL‘ye yükseldi. 57,99 TL olan Standart Plan ise 69,99 TL olarak güncellendi. Ultra HD görüntü kalitesi sunan tek üyelik türü olan Özel Plan ise 77,99 TL’den 93,99 TL‘ye artış gösterdi.
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