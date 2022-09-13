Enerji krizi Eyfel Kulesi'ni de vurdu

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş sonrasında Moskova yönetimine bir dizi yaptırım uygulayan batılı ülkelere Rusya ise gaz akışını keserek cevap vermişti.





Bu durum sonrasında zaten pahalı olan enerjinin daha da erişilmez olmasıyla birlikte birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Fransa'da da bir dizi kısıtlamaya gidiliyor.





BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI







Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden mesajlar paylaşan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, belediye binalarıyla birlikte kentin ve hatta ülkenin sembollerinden olan Eyfel Kulesi'nin de bir saatten sonra aydınlatılmayacağını duyurdu.







Hidalgo şu ifadeleri kullandı: "Enerji krizi, Fransa'nın geri kalanı gibi Paris'i de vurdu. Harekete geçmek için beklemedik, 2014'ten beri ekolojik geçişe 10 milyar avro yatırım yaptık. Ancak %10 enerji tasarrufu için ilk önlemlerle daha ileri gitmeliyiz."

Belediye Binası veya ilçe belediye binaları gibi tüm belediye binalarının saat 22.00'den itibaren aydınlatılmayacağını ifade eden Hidalgo, Eyfel Kulesi'nin aydınlatmasının da saat 23:45'ten sonra biteceğini aktardı.





Başkan Hidalgo, Parislilerin güvenliğini sağlamaya devam etmek için genel aydınlatmanın ise devam edeceğini ifade etti.



