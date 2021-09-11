'Masumlar Apartmanı'ndaki şiir Akit'i neden rahatsız etti?

14 Eylül Salı günü yeni sezonunun ilk bölümü TRT'de yayınlanacak olan Masumlar Apartmanı'nın fragmanında Sivas katliamında yakılarak öldürülen edebiyatçı Metin Altıok'un şiirine yer verilmesi Yeni Akit'i rahatsız etti.



Akit, kamuoyu, dizi fragmanında Altıok'a ait şiirin yayınlanmasını "Bu TRT'ye yakışmadı" diyerek yorumladı.



Akit'i rahatsız eden şiir ise şöyle:



Gün bitti lambayı hazırla;

Işık kalmadı girecek odamıza

Çek perdeleri sevdiceğim;

Kanadı kırık bir akşam

Zonkluyor durmadan dışarda.

Sen bugünden yarına

Birazcık umut sakla

Yarın farklıdır bugünden,

Adı değişir hiç olmazsa,

Kara bir suyu

Geçiyoruz şimdilerde

Basarak yosunlu taşlara.

Sen bugünden yarına

Birazcık umut sakla

Gün bitti sevdiceğim;

Geriye kalan posa.

Bu serin güz akşamında

Geç otur karşıma sessizce,

Devam et ördüğün hırkaya.