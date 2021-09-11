Samanyolu Haber /Gündem / 'Masumlar Apartmanı'ndaki şiir Akit'i neden rahatsız etti? /11 Eylül 2021 14:43

'Masumlar Apartmanı'ndaki şiir Akit'i neden rahatsız etti?

Yeni Akit, Sivas katliamı sırasında yakılarak öldürülen Metin Altıok'un şiirinin TRT'deki bir dizide okunmasına tepki gösterdi.

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14 Eylül Salı günü yeni sezonunun ilk bölümü TRT'de yayınlanacak olan Masumlar Apartmanı'nın fragmanında Sivas katliamında yakılarak öldürülen edebiyatçı Metin Altıok'un şiirine yer verilmesi Yeni Akit'i rahatsız etti.

Akit, kamuoyu, dizi fragmanında Altıok'a ait şiirin yayınlanmasını "Bu TRT'ye yakışmadı" diyerek yorumladı.

Akit'i rahatsız eden şiir ise şöyle:

Gün bitti lambayı hazırla;
Işık kalmadı girecek odamıza
Çek perdeleri sevdiceğim;
Kanadı kırık bir akşam
Zonkluyor durmadan dışarda.
Sen bugünden yarına
Birazcık umut sakla
Yarın farklıdır bugünden,
Adı değişir hiç olmazsa,
Kara bir suyu
Geçiyoruz şimdilerde
Basarak yosunlu taşlara.
Sen bugünden yarına
Birazcık umut sakla
Gün bitti sevdiceğim;
Geriye kalan posa.
Bu serin güz akşamında
Geç otur karşıma sessizce,
Devam et ördüğün hırkaya.
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