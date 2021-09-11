İdlib'den acı haber: 2 şehit, 3 yaralı

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR





Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 2 askerin şehit, 3 askerin ise yaralı olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, bugün arama-tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Demir ve Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe için Hatay Havalimanı’nda tören düzenlendi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın da katıldığı törenin ardından şehit Ramazan Demir’in cenazesi Kahramanmaraş’a, Mücahit Sınırtepe’nin cenazesi ise memleketi Kayseri’ye gönderildi.