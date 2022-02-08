Matrix 4'ün yapımcısı Warner Bros.'a dava açtı

Yapımcı Village Roadshow, Warner Bros. stüdyolarının, aboneleri çevrimiçi dizi- film izleme platformu HBO Max'e çekmek için 'The Matrix Resurrections'ın sinemalardaki gösterimini sabote ettiğini iddia ederek dava açtı.





Beyazperde sitesinin aktardığına göre dava, Warner Bros.'un 'Dune', 'The Suicide Squad' ve 'King Richard' da dahil olmak üzere tüm 2021 listesini aynı anda HBO Max'te yayınlamak için verdiği tartışmalı hamlesinden kaynaklanıyor.





Dava dilekçesinde Warner Bros.'un serinin dördüncü bölümü olan 'The Matrix Resurrections'ı HBO Max'e koymayı seçmeden önce Village Roadshow'a danışmadığını ya da bildirimde bulunmadığını da savunuluyor.





Film, bugüne kadar Amerika gişesinde sadece 148 milyon dolar hasılat elde etti.