Samanyolu Haber /Gündem / 'Matrix kodları' suşi tarifiymiş /09 Ekim 2020 11:28

'Matrix kodları' suşi tarifiymiş

'The Matrix' filminin en çarpıcı konseptlerinden biri olan yeşil bilgisayar kodlarının suşi tarifi olduğu ortaya çıktı

SHABER3.COM

1999’daki ilk gösteriminden sonra Hollywood’un kült yapımlarından biri olan 'The Matrix' filminin en çarpıcı konseptlerinden biri olan yeşil bilgisayar kodlarının suşi tarifi olduğu öğrenildi.

Bu dünyanın sadece bir yazılım olduğunu bilen hikayenin kahramanı Neo, bu yeşil kodların her yerde aktığını görür ve seyirci de bu kodlarla oluşturulan görsel efektler sayesinde Matrix’in ne olduğunu anlar. Kodların aslında geleneksel Japon yemeği 'suşi'nin tarifi olduğu ortaya çıktı.

Kodları tasarlayan Simon Whiteley, kodlarla ilgili olarak “Japon olan eşimin suşi tarifleri kitabından faydalanarak kodları oluşturdum” açıklamasında bulundu.
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