Samanyolu Haber /Dünya / Mauritus'ta çevre felaketi yaşanıyor /10 Ağustos 2020 20:10

Mauritus'ta çevre felaketi yaşanıyor

Mauritus'ta çevre felaketi yaşanıyor. Bir petrol tankerinden sızan 4 bin ton petrol, okyanusa sızıyor. Şimdiye kadar bin tondan fazla petrol denize sızdı.

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BBC Türkçe'nin haberine göre Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius'ta petrol tankeri mercan kayalıklarına çarptı.Japon bir şirkete olan tankerdeki 4000 ton yakıtın, yaklaşık 1000 tonu kadarı denize yayıldı, bir kısmı sahile ulaştı.

27 Temmuz'da yaşanan olaya geç müdahale etmekle suçlanan hükümet, hafta sonu olağanüstü hal ilan etti. 1,3 milyon nüfuslu ülkenin her yerinden gönüllüler, çevre felaketi ile mücadele için kazanın yaşandığı bölgeye geldi.

Petrole karşı emici olması nedeniyle saç bağışı kampanyası da başlatıldı.Sızıntı alanı üzerinde yaşayan vahşi yaşam da büyük tehdit altında. Çevre gönüllüleri, bölgedeki bebek kaplumbağaları ve ender görülen bitkileri koruma amaçlı başka bölgelere taşıyor.

Petrol tankerinin sahibi olan Japon şirket de kamuoyu önünde bir özür açıklaması yaptı ve afeti önlemek için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını kaydetti.

4 bin ton yakıt taşıyan V Wakashio isimli tanker, Çin'den Brezilya'ya gidiyordu. Mauritius'a komşu Reunion adasının sahibi olan Fransa bölgeye, kirlenme kontrol ekipmanların bulunduğu bir askeri yardım gemisi gönderiyor.

Koronavirüs salgınının etkileri ile mücadele eden Mauritius ekonomisi, deniz ürünleri merkezli besine ve turizme dayanıyor.
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