Mauro Icardi tarihe geçti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada Mauro Icardi, lig tarihine adını yazdırdı.



Sarı-kırmızılı takımla ligde son 12 maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve her maçta gol atan Mauro Icardi, eski Galatasaraylı ve şu an Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Burak Yılmaz'ın rekorunu geride bıraktı. Başakşehir ağlarını 50. dakikada penaltıdan havalandıran Icardi, ilk 11'de sahaya çıktığı 12 maçta da gol atarak Burak Yılmaz'a ait rekorun yeni sahibi oldu.



Mauro Icardi, ilk 11'de sahaya çıktığı son 12 karşılaşmada toplam 19 kez gol sevinci yaşadı.