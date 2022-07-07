Maymun çiçeği vakalarındaki artış sürüyor

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Cenevre'de düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında, salgının örgütün en yüksek alarm düzeyi olan küresel sağlık acil durumu olarak ilan edilmesi konusunda tavsiyede bulunacak komisyonun 18 Temmuz veya daha erken bir tarihte yeniden toplanacağını söyledi.



Komisyon, 27 Haziran'da düzenlenen bir önceki toplantısında hem genellikle Afrika ülkelerinde yayılan hem de küresel olarak vakaların yükseldiği salgının henüz bir sağlık acil durumu olmadığına karar vermişti.



Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Virüsün dünya çapındaki ölçeğinden ve yayılmasından endişe duymaya devam ediyorum" diyerek, yeterli test olmamasının muhtemelen daha fazla vakanın bildirilmeyeceği anlamına geldiğini belirtti.



Ghebreyesus, vakaların yaklaşık yüzde 80'inin Avrupa'da görüldüğünü söyledi.



Grip benzeri semptomlara ve cilt lezyonlarına yol açan, genellikle hafif bir viral enfeksiyon olan maymun çiçeği virüsü Mayıs ayının başından bu yana dünya çapında yayılıyor. Şu anda yayılmakta olan türün önceki salgınlarındaki ölüm oranı yüzde 1 civarındaydı.