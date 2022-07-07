İran, İngiliz diplomatı casusluk suçlamasıyla gözaltına aldı

Aynı haberde, İngiltere'nin Tahran'daki en kıdemli ikinci diplomatı Giles Whitaker’ın da içinde bulunduğu çok sayıda yabancının, yasak bölgelerde toprak örnekleri alarak casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındığı aktarıldı. Yasak bölge olarak nitelendirilen yerde İran’ın füze tatbikatlarını gerçekleştiği bildirildi.



İran televizyonun haberinde, Giles Whitaker ve ailesinin toprak örnekleri alırken görüntülendiği kaydedildi.



Diğer gözaltına alınanlardan birinin Avusturya kültür ataşesinin kocası olduğu beluirtilirken, Tahran’a turistik ziyarette bulunan Polonyalı Profesör Maciej Walczak’ın da gözaltına alınanlar arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.



Bu arada AFP, İran Haber Ajansı’na atıfta bulunduğu haberinde İngiliz diplomatin sınır dışı edildiğini aktardı. İran devlet televizyonu ise gözaltına alınan diplomatın, tutuklandığı bölgenin dışına çıkartıldığını duyurdu.





AFP, diğer gözaltına alının kişilerin de Tahran'da görevli yabancı diplomatlar olduğunu duyurdu.