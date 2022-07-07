Samanyolu Haber /Dünya / İran, İngiliz diplomatı casusluk suçlamasıyla gözaltına aldı /07 Temmuz 2022 08:10

İran, İngiliz diplomatı casusluk suçlamasıyla gözaltına aldı

İran devlet televizyonu Devrim Muhafızları İstihbarat Servisinin, üst düzey bir İngiliz diplomat da içinde olmak üzere birçok yabancıyı “casusluk” suçlamasıyla gözaltına aldığını duyurdu.

SHABER3.COM

Aynı haberde, İngiltere'nin Tahran'daki en kıdemli ikinci diplomatı Giles Whitaker’ın da içinde bulunduğu çok sayıda yabancının, yasak bölgelerde toprak örnekleri alarak casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındığı aktarıldı. Yasak bölge olarak nitelendirilen yerde İran’ın füze tatbikatlarını gerçekleştiği bildirildi.

İran televizyonun haberinde, Giles Whitaker ve ailesinin toprak örnekleri alırken görüntülendiği kaydedildi.

Diğer gözaltına alınanlardan birinin Avusturya kültür ataşesinin kocası olduğu beluirtilirken, Tahran’a turistik ziyarette bulunan Polonyalı Profesör Maciej Walczak’ın da gözaltına alınanlar arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu arada AFP, İran Haber Ajansı’na atıfta bulunduğu haberinde İngiliz diplomatin sınır dışı edildiğini aktardı. İran devlet televizyonu ise gözaltına alınan diplomatın, tutuklandığı bölgenin dışına çıkartıldığını duyurdu.    


AFP, diğer gözaltına alının kişilerin de Tahran'da görevli yabancı diplomatlar olduğunu duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran, İngiliz diplomatı casusluk suçlamasıyla gözaltına... Sonraki Haber >>

Yandaş Gazeteci ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı!

Yandaş Gazeteci ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı!

Hacettepe mezuniyetinde öğrencinin konuşmasını engelleyen dekan yuhalandı

Hacettepe mezuniyetinde öğrencinin konuşmasını engelleyen dekan yuhalandı

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:19:27