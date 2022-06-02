Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Fas'ta ilk maymun çiçeği (monkeypox) vakasının tespit edildiği duyuruldu. Fas'ta ilk maymun çiçeği (monkeypox) vakasının tespit edildiği duyuruldu.





Fas'ta ilk maymun çiçeği (monkeypox) vakasının tespit edildiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) konuya ilişkin uyarısı kapsamında ülkede uygulanan protokol çerçevesinde Avrupa'dan gelen bir kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği aktarıldı.





Hastanın sağlık durumunun stabil olduğu ve endişeye yol açacak bir durum olmadığı belirtilerek, söz konusu kişinin onaylı sağlık prosedürleri altında tıbbi gözetimde olduğu kaydedildi.





Virüsün yayılmasını önlemek için temaslıların belirlenmesi adına çalışmaların yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu ana kadar herhangi bir belirtinin tespit edilmediği vurgulandı.







