Samanyolu Haber /Dünya / McFit'in kurucusunu taşıyan uçak düştü: 2 ceset bulundu /24 Ekim 2022 11:31

McFit'in kurucusunu taşıyan uçak düştü: 2 ceset bulundu

Dünyaca ünlü spor salonlarının kurucusu Rainer Schaller'ın ailesiyle içinde bulunduğu uçak Kosta Rika açıklarında kaybolmuştu. Kosta Rikalı yetkililer, uçağın enkazında 2 ceset bulunduğunu açıkladı.

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McFit, John Reed ve Gold's Gym fitness stüdyolarını içeren RSG Group'un kurucu Üst Yöneticisi (CEO) Rainer Schaller'in içinde bulunduğu uçağın Kosta Rika açıklarında düştüğü bildirildi.

CNN'in haberine göre, yetkililer, Meksika'dan Kosta Rika'nın Limon kentine giden uçakla dün yerel saatle 18.00 civarında bağlantının kesildiğini belirtti.

Kosta Rikalı yetkililer, Kaliforniya merkezli Amerikan uluslararası fitness salonları zinciri Gold's Gym'in sahibi Schaller ve kız arkadaşı ile çocuklarının içinde bulunduğu özel uçağın Kosta Rika'da denize düştüğünü açıkladı.

Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Martin Arias, Karayip Denizi'nde yapılan arama kurtarma çalışmalarında, uçağın enkazına ulaşıldığını kaydetti.

Çalışmalarda, iki cesedin bulunduğu ancak henüz kimliklerinin tespit edilemediği bilgisi paylaşıldı.
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