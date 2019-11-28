Meclis sıraları boş kaldı; muhalefet Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı

Önceki akşam Meclis’te, AKP’nin verdiği kanun teklifi görüşülürken ilginç bir durum yaşandı. Salondaki koltukların büyük bölümü boştu. İyi Parti Milletvekili Yasin Öztürk durumu, “104 AKP’li vekilin imzaladığı kanun teklifi görüşülüyor. İktidar sıralarında 9 milletvekili var. Bari teklifi imzalayanları kurulda tutsaydınız. Ayıptır. Daha geçen gün Erdoğan sizi uyarmadı mı?” sözleriyle eleştirdi.







Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre TBMM'de Jandarma ve Sahil Güvenlik yasalarında değişiklik öngören ve milletvekillerine de bazı ayrıcalıklar getiren torba kanun teklifi önceki akşam TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Kanun teklifini 105 AKP milletvekili imzalamasına rağmen Genel Kurul görüşmelerine 9 AKP'li veki katıldı. Önceki, gece saat 21.52'de çalışmalarını sona erdiren Meclis'te bu konu muhalefet tarafından eleştirildi.





İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, teklif TBMM'de görüşülürken, AKP'lilerin kendi tekliflerine sahip çıkmadığını savundu ve saat 19.37'de Genel Kurul salonunun fotoğrafını çekerek twitter hesabından “Genel Kurul'da hazır tutsaydınız. Ayıptır. Daha geçen gün Recep Tayyip Erdoğan sizi uyarmadı mı?” paylaşımı yaptı.





CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise “Kanun teklifi üzerinde 105 milletvekilinin imzası var. Şu anda Ak Partiden 105 milletvekili var mı salonda?” eleştirisi yaptı. AKP'li Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, ‘'Kulisteler” diye laf atarken Öztunç ‘Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün ‘Bahçede gezmeyin' demedi mi? Ey Ak Parti milletvekilleri. Bahçede geziyorsunuz, kanun teklifinize sahip çıkmıyorsunuz” dedi. AKP milletvekilleri ise ‘'Siz de termik santrallarla ilgili teklife karşı çıktınız, oylamada 25-30 ret oyu çıktı siz neredesiniz?” cevabını verdi.