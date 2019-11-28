Hakkari ve Şanlıurfa’dan acı haber: Dört asker şehit

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.





AKÇAKALE’DE HAVAN SALDIRISI: İKİ ŞEHİT

İkinci acı haber ise Şanlıurfa’nın Akçale İlçesi’nden geldi. PKK/YPG terör örgütü tarafından gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Tekçe Hudut Karakoluna havan topuyla saldırı düzenlendi.Saldırıda Tankçı Uzm.Çvş. Şevket Tekin ile Tankçı Uzm.Çvş. Davut Armağan Keskin şehit düşerken 2 asker ile 1 doktor ise yaralandı.Saldırının gerçekleştiği Ayn İsa bölgesi topçu atışlarıyla vuruldu.