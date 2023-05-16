Meclis'e giremeyen MHP'li isimler şaşırttı

GAZİANTEP'TE VEKİL KAYBI





MHP'DE SEÇİLEMEYEN İSİMLER ŞAŞKINLIK YARATTI





A TAKIMI'NDA DA FİRE VAR





Anket şirketlerinin yüzde 5 ve 6 bandında gösterdiği MHP, yüzde 10.6 oy oranı ile 2018 seçimlerindeki milletvekili sayısını koruyan parti oldu. 2018 yılında 49 milletvekili ile parlamentoya giren MHP, bu seçimde ise milletvekili sayısını bir artırarak 50 milletvekili çıkardı. MHP, bu seçimlerde uzun yıllar milletvekili çıkaramadığı illerden de başarılı sonuç elde etti. Balıkesir, Bolu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Nevşehir, Niğde ve Kilis’teki milletvekili adaylarını TBMM’ye göndermeyi başardı.Cumhuriyet’te yer alan kulis haberine göre, 2018 yılındaki seçimlerde TBMM’ye 2 milletvekili gönderen ve “MHP’nin güçlü olduğu illerden biri” olarak değerlendirilen, deprem illerinden Gaziantep’te de MHP’nin bu seçimlerde yalnızca 1 milletvekilini parlamentoya göndermesi dikkati çekti.MHP’de, partinin önemli isimlerinden, TBMM İdare Amiri görevini de yürüten Erkan Haberal’ın milletvekili seçilememesi de deyim yerindeyse “şok etkisi” yarattı. Ankara üçüncü bölge 2. sıra adayı Haberal ile birlikte mevcut milletvekillerinden olan ve eski Kadın Kolları Başkanı Nevin Taşlıçay da Ankara’dan milletvekili seçilemedi. İstanbul’da ise mevcut milletvekillerinden Hayati Arkaz, Cemal Çetin, Arzu Erdem ve Mehmet Bülent Karataş da yeniden milletvekili olamadı.MHP’nin, 2018’den birer milletvekilini parlamentoya gönderdiği Düzce, Iğdır ve Eskişehir’den bu seçimlerde milletvekili çıkaramaması da dikkati çekti.MHP’de 15 kişilik partinin “A takımı” olan başkanlık divanında bir isim de “fire" verdi. İzmir birinci bölgeden aday gösterilen MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan seçilemedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise memleketi Osmaniye’den yüzde 28.61 oy alarak seçimi kazandı.