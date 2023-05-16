İkinci tur süreci nasıl işleyecek?

YSK’nin 15 Mayıs saat 10.00 itibarıyla açıkladığı verilere göre, Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49,40; Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise yüzde 44,96 oy aldığı açıklandı.



SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? İŞTE İKİNCİ TUR GÜN GÜN YKS SEÇİM TAKVİMİ



16 MAYIS SALI



İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.



17 MAYIS ÇARŞAMBA



İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek.



İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak.



Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.



18 MAYIS PERŞEMBE



İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.



19 MAYIS CUMA



YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmî Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.



İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin durumunda değişiklik olması halinde, SEÇSİS'e işlenmesi işlemi tamamlanacak ve yeni görev alanlara ilişkin düzenleme yapılacak.



Ölen seçmenlere ait bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak, sandık seçmen listelerine şerh düşülmesi için gerekli işlemler gerçekleştirilecek.



20 MAYIS CUMARTESİ



Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.



21 MAYIS PAZAR



İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılacak.



Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak aday veya temsilcisinin ve TRT temsilcisinin YSK'ya bildirilmesi için belirlenen süre sona erecek.



22 MAYIS PAZARTESİ



Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK'da kura çekilecek.



24 MAYIS ÇARŞAMBA



Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.



Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.



İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçlerini içeren torbaların hazırlanmasına yönelik çalışma tamamlanacak.



26 MAYIS CUMA



Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen üçüncü liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve çoğaltılmasına başlanılacak.



İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlıklarına teslim edilecek.



27 MAYIS CUMARTESİ



Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.



Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işlemi tamamlanacak.



28 MAYIS PAZAR



Oy verme günü...



29 MAYIS PAZARTESİ



Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek.



Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.



30 MAYIS SALI



İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.



31 MAYIS ÇARŞAMBA



İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.



1 HAZİRAN PERŞEMBE



İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.



YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmî Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.